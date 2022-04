Tifosi imbufaliti sui social per la disastrosa prestazione del Cagliari che questo pomeriggio alla Unipol Domus ha inanellato un’altra sconfitta contro l’Hellas Verona. Ora le ultime speranze di una salvezza sempre più lontana e probabilmente immeritata sono affidati al prossimo match contro la Salernitana.

Chi si aspettava uno scatto d’orgoglio dopo la gara con il Genoa ha dovuto ricredersi. I rossoblù guidati da Mazzarri sono andati in svantaggio due volte nel primo tempo quando gli ospiti, che hanno evidentemente affrontato il match con molta più determinazione, hanno chiuso la gara con Barack e Caprari. Nella ripresa il solito Joao Pedro ha provato a trascinare una squadra a tratti rassegnata e priva di schemi (tranne i soliti lanci lunghi), accorciando le distanze con un bel gol su punizione. I rossoblù sono andati vicini al pareggio con due traverse colpite da Altare e Keita, ma è stato evidentemente troppo poco per un Cagliari che in 35 giornate di campionato ha sprecato tantissime occasioni per togliersi dal pantano. A Salerno sarà una partita da dentro o fuori, ma già molte voci si levano per un esonero di Walter Mazzarri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it