Questa notte a Nuraminis i carabinieri del radiomobile della compagnia di Sanluri, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 60enne del luogo, impiegato, incensurato.

Gli operanti sono intervenuti nelle ore precedenti a richiesta del 112, per un incidente, senza feriti, avvenuto a Nuraminis in via San Sebastiano dove l’uomo, alla guida della sua auto, avendo perso il controllo del mezzo, era andato a collidere con un veicolo marciante nel senso opposto, condotto da una 29enne del luogo.

L’impatto non ha causato feriti ma solo danni ai mezzi. Gli immediati accertamenti svolti mediante etilometro hanno determinato la positività dell’uomo per un’alcolemia pari a 1,6 grammi per litro, con conseguente denuncia e patente di guida ritirata.

I veicoli sono stati rimossi dai rispettivi proprietari e la viabilità non è stata interrotta. I documenti di guida e di circolazione di entrambi gli interessati sono risultati essere in regola.

