Burcei, moto scivola sulla vecchia Orientale Sarda: un ferito in codice rosso

Paura ieri sera sulla vecchia Orientale Sarda, in territorio di Burcei, dove una moto con a bordo due giovani è scivolata improvvisamente sull’asfalto, per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto uno dei due è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’altro passeggero, anch’egli giovane, è uscito illeso dall’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbero coinvolti altri veicoli nello schianto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Quartu per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, l’ipotesi principale resta quella di una perdita di controllo del mezzo, forse a causa di una distrazione o dell’asfalto reso viscido.

