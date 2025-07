Il presidio stagionale non si limita all'apertura della sede, ma prevede un'intensa attività di controllo del territorio, con pattuglie sia appiedate che automontate

Vacanze sicure in Sardegna: a Costa Rei presidio stagionale dei carabinieri

Da oggi, e fino al 10 settembre, la località balneare di Costa Rei vedrà la presenza rafforzata dell’Arma dei Carabinieri con l’attivazione del Posto Fisso stagionale. Questo presidio è fondamentale per accogliere e garantire la sicurezza delle migliaia di turisti che ogni estate affollano questa rinomata meta sarda, provenendo dall’Italia e dall’estero.

La presenza costante dell’Arma in quest’area strategica, che funge da naturale crocevia tra Cagliari e Villasimius, vuole essere un segnale tangibile di vicinanza sia ai residenti che al vivace tessuto turistico locale.

Il presidio stagionale non si limita all’apertura della sede, ma prevede un’intensa attività di controllo del territorio, con pattuglie sia appiedate che automontate. L’obiettivo è offrire un servizio di prossimità, con i Carabinieri presenti nei luoghi più frequentati per interagire quotidianamente con residenti e villeggianti. La loro uniforme sarà un costante punto di riferimento per la sicurezza, l’assistenza e il rispetto della legalità.

L’attivazione del Posto Fisso rientra nella più ampia strategia dell’Arma dei Carabinieri di assicurare, anche durante i mesi estivi, una presenza capillare ed efficace. Questo permette di rispondere con tempestività alle esigenze del territorio e di tutelare la serenità di chi ha scelto la costa sud-orientale della Sardegna per le proprie vacanze.

