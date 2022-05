Ieri a Guasila, i carabinieri della locale stazione, a conclusione di un’attività d’indagine svolta in merito a una denuncia querela ricevuta, hanno denunciato per truffa aggravata, una trentenne napoletana, residente ad Afragola, operaia con precedenti denunce a carico.

I militari operanti hanno individuato con mirati accertamenti numerosi indizi di colpevolezza a carico della donna che, fintasi broker assicurativo attraverso il sito web commerciale segugio.it, nei mesi scorsi, aveva fatto sottoscrivere un contratto assicurativo per un veicolo da un operaio ventunenne di San Gavino Monreale, facendosi accreditare su un conto corrente a lei riconducibile la cifra di 623 euro. Ma la polizza non è mai stata attivata, come ha scoperto più tardi il giovane.

