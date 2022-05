Una rinnovata volontà di collaborazione tra la Regione e il Ministero della Difesa per consolidare e completare le misure di armonizzazione della presenza militare sul territorio della Regione.

Su queste basi continuano a pieno ritmo le interlocuzioni, arricchite dai lavori di una apposita cabina di regia Regione-Ministero che si è riunita stamane a Villa Devoto alla presenza del presidente Christian Solinas e del sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli.

L’obiettivo è quello di dare piena attuazione ai protocolli Difesa-Sardegna del 2017, successivamente integrati e rilanciati nel 2019 e recentemente confermati per ulteriori tre anni nel febbraio scorso.

Molto è stato fatto con l’implementazione di diverse misure concordate in sede di protocolli; con la cessione o concessione temporanea di alcune aree demaniali e spiagge da parte della Difesa; con la valorizzazione di altre infrastrutture sul territorio, anche finalizzate a utilizzi imprenditoriali, culturali e turistici; con il potenziamento di realtà militari importanti per il tessuto economico-imprenditoriale dei territori che le ospitano, come nel caso della Scuola Sottufficiali Marina Militare di La Maddalena.

Altre misure, hanno evidenziato il presidente e il sottosegretario, restano ancora da implementare o da rivalutare alla luce dei mutamenti dei rispettivi contesti di riferimento.

Proprio per questo, il cambio di passo concordato oggi costituisce un’ulteriore occasione per determinare un rafforzamento del dialogo e della reciproca collaborazione, come auspicato dalla Difesa e dal Presidente Solinas fin dall’insediamento della sua Giunta.

I tavoli tecnici che saranno presto istituiti e coordinati dalla cabina di regia, saranno lo strumento operativo per raggiungere obiettivi comuni nell’interesse delle Forze Armate e della Regione Sarda, in vari campi: non solo l’ottimizzazione nell’impiego di beni immobili di interesse, attraverso misure che spaziano da valorizzazioni congiunte, ad esempio in campo energetico, fino all’eventuale cessione alla Regione di quelli non più in uso alle attività militari, passando per lo studio di come destinare aree anche all’agricoltura e all’allevamento.

Di particolare importanza, è stato sottolineato, la collaborazione tra Regione e Ministero nel campo della ricerca tecnologica, con la collaborazione delle agenzie regionali deputate come Crs4, Sardegna Ricerche, Porto Conte Ricerche.

Emblematico è il grande progetto tecnologico in atto nell’aeroporto di Decimomannu, che diventerà un centro di addestramento di livello internazionale. La presenza dei militari, hanno sottolineato il presidente Solinas e il sottosegretario Pucciarelli, è da intendersi come un’opportunità di crescita e di sviluppo, anche dal punto di vista economico.

Lo dimostrano le tante attività congiunte, non ultime quelle realizzate in occasione dell’ultima esercitazione dimostrativa con la Protezione Civile, “Bentu Estu”, che ha confermato l’importanza di mantenere una stretta sinergia anche in occasione di situazioni emergenziali complesse.

