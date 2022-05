Tirso è un’azienda sarda molto importante che si occupa di trasporti e di logistica. Da Tirso arriva sui social network una notizia che contiene anche una lezione di civiltà.

Una dipendente dell’impresa, Valentina Pala, che in Tirso è responsabile della finanza del gruppo, aspetta un bambino. E l’azienda coglie l’occasione per scrivere una nota rivolta a Elisabetta Franchi, la stilista al cento delle polemiche per aver detto di assumere solo donne over 40, per paura che restino incinte. Ecco il testo.

“Cara Elisabetta Franchi

lei è Valentina Pala, responsabile della Finanza del gruppo Tirso. È giovane, è bella ma soprattutto è bravissima e continuerà a crescere professionalmente. Non abbiamo paura di quando dovrà assentarsi, ci organizzeremo affinché possa, in tutta serenità, godersi questa sua splendida esperienza e rientrare in azienda quando si sentirà di farlo”.

Chapeau.

