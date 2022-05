Al Cagliari di Agostini l’impresa non riesce. Chi pensava di vedere un’Inter demotivata, complice la vittoria (quasi) scudetto del Milan con l’Atalanta si è ricreduto subito. La squadra di Inzaghi ha dominato il match, finito 1-3, lasciando briciole e gol della bandiera alla squadra rossoblù. Che ora vede la retrocessione vicina.

Al termine del campionato manca una sola gara. La Salernitana ha 31 punti e giocherà in casa contro l’Udinese. I rossoblù a 29 punti affronteranno in Veneto un Venezia già retrocesso. Bisogna sperare in un miracolo: contemporanea vittoria della squadra isolana, sconfitta della Salernitana. Ma è già tempo di fare autocritica. E di capire che il prossimo anno si ripartirà da Agostini, o se si dovrà rifondare tutto. La dirigenza si metterà in discussione?

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it