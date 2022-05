La realizzazione della Metro leggera potrebbe portare all’eliminazione degli alberi della corsia centrale di viale Diaz e addirittura dei pini di viale Cimitero. La denuncia preventiva arriva da Valerio Piga (Difensori della Natura) che nei giorni scorsi aveva segnalato l’eliminazione degli alberi di via Dante, dopo la quale non è arrivata alcuna replica.

“Dopo la mia denuncia sulla rimozione degli alberi di via Dante, si è aperto un dibattito molto accesso tra i vari enti coinvolti – scrive Piga -. Ho indagato sul progetto della metro leggera e parrebbe che altri alberi verranno eliminati. Parlo degli alberi presenti nella corsia centrale di viale Diaz (circa una quarantina) e da altre fonti, addirittura verrebbero rimossi i pini del viale Cimitero. Una follia, dal momento che in viale Diaz c’era la possibilità di usare la già presente corsia preferenziale per i bus ed una corsia per i parcheggi. Una scelta politica scellerata, che porterà ad una mattanza di alberi mai vista nella città di Cagliari. Un anno fa l’attuale primo cittadino aveva affermato: “Una svolta epocale è importante per la città: con la realizzazione di questo tratto della metro diamo gambe al progetto che abbiamo sempre avuto come amministrazione, ovvero collegare la città al mare”. Io aggiungo, che le svolte epocali, non si fanno distruggendo il verde urbano”.

