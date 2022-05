Basta con le esercitazioni militari in Sardegna. Parte dal web l’appello alla Regione affinché si attivi nei confronti del Ministero della Difesa Italiana per bloccare i giochi di guerra nell’isola. Fino al 27 maggio, come disposto con ordinanza del 5 maggio firmata dallo Stato Maggiore della Difesa, la Sardegna sarà infatti “assediata” dalle esercitazioni militari della Nato alle quali parteciperanno 4mila uomini provenienti da 7 Paesi dell’Alleanza Atlantica e oltre 65 mezzi navali e aerei compresi sottomarini.

“Evidentemente non bastavano le aree a disposizione dei poligoni militari già in uso e la capitaneria di Porto di Cagliari ha interdetto e vietato l’accesso a 17 aree a mare, vicino ad alcune delle spiagge più note e belle dell’isola, con “decorrenza immediata” – si legge nella petizione -. Quindi le esercitazioni Nato avverranno proprio e anche al di fuori alle aree dei tre poligoni sardi: Quirra-San Lorenzo, Capo Frasca e Teulada”.

“Ancora una volta la Sardegna è oggetto di esercitazioni distruttive e devastanti. Il nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico è messo a dura prova per diletto delle forze militari della NATO. I Sardi, e non solo, devono ribellarsi e non sottostare a questo scempio. Per questo motivo ci appelliamo alla Regione Sardegna affinché si faccia portavoce nei confronti del Ministero della Difesa Italiana per bloccare questa e future iniziative similari”.

Questo è il link dove firmare la petizione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it