Ci sarà anche l’olbiese Manuel Zappadu, il musicista reso celebre da X Factor, figlio del fotoreporter Antonello Zappadu, al StartupItalia Open Summit 2022 Sardinia Edition, il grande evento in modalità ibrida organizzato da StartupItalia in programma giovedì 19 maggio.

A partire dalle 17 si alterneranno all’EXMA di Cagliari numerosi ospiti e personalità di spicco provenienti da settori e mondi differenti. Startupper, innovatori, accademici, imprenditori e manager racconteranno le proprie carriere ed esperienze, in occasione del più grande evento per startup in Italia. Sul palco ci sarà anche lui, Hell Raton, musicista, produttore discografico, imprenditore e manager, fondatore, insieme a Salmo e Dj Slait, del collettivo Machete Crew.

