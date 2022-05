“In Sardegna due aeroporti su tre sono privati.E ora la Camera di Commercio di Cagliari, proprietaria dell’aeroporto di Elmas, vuole vendere anche l’ultimo aeroporto rimasto pubblico. Una autentica assurdità, su cui nelle prossime ore presenterò una interrogazione parlamentare.” Lo annuncia il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“E’ intollerabile consegnare ai privati – prosegue il leader di SI – tutta l’infrastruttura di trasporto aereo, in una regione che essendo un’isola, ha nel trasporto un perno fondamentale della sua economia e delle sue prospettive. Nei fatti, questa scelta significa affidare al privato perfino il potere di definire le politiche turistiche oltre che della mobilità degli stessi cittadini sardi. In molti, associazioni di categoria, dalla Confcommercio ai sindacati, stanno contestando questa scelta scellerata in Sardegna, porteremo – conclude Fratoianni – anche la loro voce in Parlamento.”

