È partito adagio. Prima freddo, poi tiepido. Ma adesso si preannuncia caldissimo. Potrebbe essere il maggio più caldo di sempre. I 35 gradi che si prevedono nel fine settimana in varie località potrebbero battere i record per le temperature più alte mai raggiunte nel mese di maggio in Italia. È un dato inquietante, se si somma ai 51 gradi registrati in Pakistan e i 40 di Marrakech dei giorni scorsi – normali in Marocco, ma non così presto – un livello che ricorda molto da vicino quello toccato nelle regioni italiane nel 2003.

l maggio rovente del 2003 fu l’anticamera di un’estate caldissima che si potrebbe verificare anche quest’anno. Il Centro europeo di previsioni meteo (Ecmwf), riporta il Corriere della Sera, indica in 2-3 gradi l’aumento delle temperature della prossima estate rispetto alla media trentennale, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo di IlMeteo.it, pur con la prudenza relativa a previsioni a lungo termine (2-3 mesi).

Il recente rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) evidenzia come gli ultimi sette anni sono stati i più caldi di sempre. Quindi il picco previsto di 35 gradi nel weekend fa ancora più impressione.

