“Riteniamo assolutamente dannoso che la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano voglia cedere ad un fondo speculativo l’unica leva di ingresso di tutta l’economia del Sud Sardegna. Ora che la questione ha assunto toni nazionali, chiediamo formalmente il supporto e l’intervento dell’Antitrust, al fine di evitare che si verifichi una situazione inaccettabile di monopolio privato nella gestione degli scali sardi, con tutte le conseguenze e i danni incalcolabili che ciò comporterebbe”.

Così Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna.”Gli albergatori del Sud Sardegna – afferma Mura – ribadiscono la propria posizione di contrarietà alla cessione, a qualsiasi titolo, dell’aeroporto di Cagliari-Elmas, una infrastruttura fondamentale per la sopravvivenza dell’industria turistica sarda. Accogliamo positivamente che la stampa nazionale abbia iniziato a trattare il tema grazie all’approfondita inchiesta pubblicata da TPI e in seguito alle interrogazioni parlamentari di Nicola Fratoianni (SI) e Andrea Vallascas (Alternativa)”, conclude.

“Con una pregevolissima inchiesta su TPI, e dopo le interrogazioni parlamentari di Nicola Fratoianni (SI) e Andrea Vallascas (Alternativa), finalmente anche la grande stampa ha iniziato ad interessarsi alla cessione a degli investitori privati dell’aeroporto di Cagliari, oggi ancora di proprietà della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano”, aggiunge Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna. “Sia la Regione a svegliarsi, ora: attendiamo di essere convocati dal Consiglio regionale della Sardegna, come richiesto nei giorni scorsi dal Consigliere regionale Fausto Piga (FDI), con la volontà di fare chiarezza una volta per tutte. Ora – conclude il presidente Alberto Bertolotti – chiamiamo alla mobilitazione e alla raccolta gli operatori del settore, i sindacati e tutti i cittadini per questa grande battaglia di civiltà a tutela dei diritti dei sardi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it