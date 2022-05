“Sarà un onore per la città di Nuoro avere come ospite lo scrittore Orhan Pamuk, tra i maggiori romanzieri turchi contemporanei, Premio Nobel per la letteratura nel 2006”. Così il sindaco Andrea Soddu sull’evento che lunedì 30 maggio al Teatro TEN inaugura le iniziative culturali dedicate a Grazia Deledda per il 150° dalla nascita, organizzate dal Comitato ministeriale presieduto dallo scrittore nuorese Marcello Fois.

“Per riuscire a far arrivare in città un ospite così prestigioso – dice il sindaco -, è stato prezioso il lavoro del Comitato ministeriale presieduto da Marcello Fois, che ringrazio per l’impegno profuso nel promuovere e coordinare le iniziative culturali per le celebrazioni Deleddiane”.

“La vita di Orhan Pamuk – afferma il primo cittadino nuorese – si interseca in qualche modo con quella della nostra scrittrice e ci dice che, nonostante gli ostacoli, con la cultura, l’impegno e lo studio si possono raggiungere i propri sogni. Pamuk ha trascorso la sua vita ad Istanbul, nella parte europea della città, nelle case che si affacciavano sulla riva asiatica. Guardava la parte di fronte e, quando costruirono il ponte che collegava le due rive del Bosforo, aveva capito che era ancora più bello vedere collegati due mondi diversi. In questo ci ricorda la Deledda che trascorse parte della sua vita a Nuoro, ma si affacciava sognante sull’altra riva, quella di Roma, Stoccolma e Cervia ed è riuscita a creare un collegamento simbolico tra quelle sponde”.

