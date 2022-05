Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, la scrittrice sarda Premio Nobel per la Letteratura nel 1926, la Provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni deleddiane, Anthony Muroni, hanno puntato forte sull’innovazione.

È nata così la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un servizio che permette di ascoltare i brani e di conoscere i luoghi della scrittrice attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. È un risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza importante personalità di rilievo internazionale ad andare sull’intelligenza artificiale. “I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare anche dal proprio smartphone – spiega Muroni -. Abbiamo pensato che in questo modo si possa riportare in vita la donna e l’artista, attraverso un’esperienza orale e d’ascolto, creando al contempo una guida turistica e letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti“.

“Sono infatti tre le esperienze d’uso dell’applicazione – spiega il commissario straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu – diversificate in base agli interessi dell’utente. Un invito al viaggio: una guida turistica letteraria in cui l’’utente potrà interrogare ‘Parole di Grazia’ riguardo a ciascuno dei luoghi deleddiani mappati. Un invito alla lettura: un’introduzione alle opere per chi desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice. E infine ‘Parlami di te’, dove la Deledda racconta Grazia. In altre parole, scopriremo la vita e la personalità dell’autrice ascoltando le parole tratte da alcuni brani autobiografici”.

“In questo modo si mette un sistema di intelligenza artificiale al servizio della cultura” aggiunge Fabrizia Sanna, già direttore generale della Provincia.

I contenuti audio con i brani della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese, per raggiungere anche il pubblico dei turisti o dei lettori internazionali sparsi in tutto il mondo, e sono letti da speaker professionisti tra cui Marisa Serra, l’attrice che interpreta Grazia Deledda nel film di Daniele Maggioni “Cercando Grazia”.

“Parole di Grazia” è stata realizzata tecnicamente dalla società Netsoul di Cagliari, specializzata nello sviluppo di sistemi innovativi.

A oggi, oltre 100 milioni di dispositivi sono abilitati ad Alexa in tutto il mondo, inclusi smartphone, pc, tablet, altoparlanti intelligenti, smart tv e display nelle automobili.

