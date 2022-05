Un grosso pino si è abbattuto questa notte con violenza a terra in via Tintoretto 5, all’interno di un giardino condominiale del quartiere di Mulinu Becciu. Nella caduta l’albero ha distrutto il muro che delimita il giardino, ma senza conseguenze perché non passava nessuno. La situazione è stata ripristinata dai Vigili del Fuoco, intervenuti intorno alla mezzanotte.

