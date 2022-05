Durante un blitz antidroga di tre anni fa avrebbe fatto sparire circa 70mila euro sequestrati ai trafficanti e avrebbe falsificato alcuni documenti per nascondere gli ammanchi agli uffici giudiziari. Per questo martedì scorso Alessandro Tedde, 40 enne brigadiere in servizio nel Gruppo della Guardia di finanza di Cagliari, è stato fermato dai colleghi per peculato e falso. Ieri si è tenuta l’udienza di convalida e attualmente Todde è in carcere a Uta.

