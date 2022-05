Monta la protesta contro il presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini. In queste ore Cagliari è stata infatti tappezzata dalle scritte contro il patron rossoblù, al quale i tifosi addebitano le responsabilità della retrocessione della squadra in serie B. Le scritte, che chiedono senza mezzi termini al presidente di lasciare la guida del Cagliari, sono apparse inizialmente nelle isole ecologiche cagliaritane e in queste ultime ore sui muri del vecchio Sant’Elia e quelli della Unipol Domus. Gli operai comunali sono impegnati a cancellare le scritte, ma la protesta testimonia lo stato di tensione crescente della tifoseria rossoblù, acuita dopo la sconcertante prestazione della squadra nella partita decisiva contro il Venezia.

Nel mentre il presidente Giulini non sembra avere alcuna intenzione di passare la mano e la società continua a smentire categoricamente la trattativa con la holding cinese che sarebbe interessata a rilevare il Cagliari Calcio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it