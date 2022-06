Un ragazzino di 14 anni di Oliena è stato brutalmente aggredito con calci e pugni da un branco di almeno sei adolescenti sabato sera a Nuoro. Il tutto è stato ripreso da uno smartphone e diffuso sui social.

Il giovane, dopo una breve discussione, è stato colpito alle spalle da due persone mentre camminava con altri suoi amici in via delle Grazie, nel quartiere di Seuna. Niente ha fermato il gruppo, nemmeno il fatto che l’area in questione sia sottoposta a videosorveglianza.

Il 14enne non ha potuto difendersi, se non cercando di proteggere il volto e la testa con le mani, rannicchiandosi a terra, mentre gli altri continuavano il pestaggio. Dopo venti secondi circa, è intervenuto un adulto.

Il ragazzino è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro. Intanto la polizia ha avviato le indagini.

