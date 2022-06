Covid, nell’isola contagi quasi quadruplicati in un giorno | Tre decessi

Covid, nell’isola contagi quasi quadruplicati in un giorno | Tre decessi

Si registrano oggi 1740 ulteriori positivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6,mentre quelli in area medica sono 105. 11659 sardi in isolamento domiciliare