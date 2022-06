Cagliari ospiterà il prossimo agosto la finale nazionale del Campionato Italiano Serie A maschile e Coppa Italia femminile di Beach Soccer 2022. Lo ha deciso la giunta con una deliberazione del 10 giugno con cui ha stanziato 100 mila euro per consentire alla Lega Nazionale Dilettanti di organizzare l’evento e allestire un’arena da 800 posti al Poetto, nella zona dell’Ippodromo. La tappa delle Finali si terrà dal 5 al 7 Agosto 2022, ma l’arena rimarrà allestita per 4 mesi dopo la sua installazione, al fine di divenire un punto di riferimento per tutte le discipline da spiaggia e non solo.

“Forse è per questo che l’assessora Picciau aveva citato l’ippodromo tra i luoghi disponibili per iniziative culturali”, evidenzia la leader dell’opposizione in consiglio comunale Francesca Ghirra dando la notizia su FB. “La cosa curiosa è che la giunta abbia deciso di destinare tutti i fondi disponibili (anzi, anche di più, visto che al momento sul capitolo di bilancio individuato ci sono solo 80 mila euro) a un’unica manifestazione, senza neanche quantificare le ricadute economiche e turistiche sulla città.

Abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta come intenda finanziare altre eventuali manifestazioni sportive, che tipo di ricadute turistiche si prevedano per Cagliari e come siano state quantificate, come mai siano state utilizzate le risorse dello sport e non quelle per la promozione turistica, se l’allestimento dell’Arena sia compatibile con la vicinanza dell’ospedale marino e con i vincoli paesaggistici del compendio Molentargius-Poetto. Sarei curiosa di sapere cosa ne pensano gli altri operatori sportivi”.

