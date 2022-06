In Italia, da anni, si stanno moltiplicando piccole e grandi esperienze di ortoterapia, disciplina che secondo gli studi di settore, facilita l’inclusione di persone con difficoltà intellettive o in difficoltà. Negli Stati Uniti, ormai da quarant’anni, questa forma di terapia viene utilizzata all’interno degli ospedali ed è materia di studio all’università. Ed anche in numerosi stati dell’Unione europea questa disciplina è entrata a far parte delle terapie di cura nei percorsi riabilitativi (Inghilterra, Francia, Austria). Nel nostro Paese, invece, sta muovendo i primi passi, e da più parti si chiede un’accelerazione all’iter del suo riconoscimento.

Nasce così il progetto “La cura dell’orto che cura” (COC), finanziato dalla Fondazione di Sardegna e frutto della collaborazione tra l’Anffas (Associazione nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) e l’azienda agricola multifunzionale “Abitare con il verde” di Paola Lucia Cannas.

Per otto mesi, a partire dallo scorso novembre, un gruppo formato da dieci persone, tra i 30 e i 50 anni, con differenti tipologie di disabilità intellettive, si è ritrovato per due volte alla settimana a svolgere attività agricole immersi in due ettari di orto e giardino a Quartucciu in località San Gaetano. Accompagnati dagli educatori e indirizzati nei lavori da due operatori agricoli specializzati, con la supervisione dell’ideatrice del laboratorio Cannas, i ragazzi hanno potuto sperimentare gli effetti di una terapia che mira a migliorare la salute cardiovascolare, stimolare la concentrazione e la memoria, ridurre la pressione sanguigna, potenziare il sistema immunitario, ridurre i livelli di zucchero nel sangue e alleviare fortemente lo stress. Per ognuno di loro è stata predisposta una scheda con un monitoraggio continuo degli effetti delle giornate di lavoro in mezzo alla natura. Per quanto concerne gli aspetti sanitari, il progetto COC ha inteso applicare le regole dell’ortoterapia, come disciplina rigorosa e scientifica nella cura delle persone in difficoltà, già codificata in contesti internazionali come l’Associazione di Terapia Orticolturale Americana –ATHA.

Martedì 21 giugno, nella sala riunioni all’interno dell’azienda agricola, dalle 9,30 alle 13, si terrà il convegno di presentazione dei risultati di questa sperimentazione.

