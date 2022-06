L’ultimo episodio, avvenuto durante un’escursione a Cala Goloritzè (qui la notizia), è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non è andata giù a molti – infatti – la vicenda del turista romano rimasto bloccato nel sentiero, al bivio per Punta Salinas, perché si era abbuffato in spiaggia. E soprattutto non è andato giù a molti il fatto che per soccorrere l’incauto escursionista sia stato necessario un elicottero dell’elisoccorso partito da Elmas, a spese della comunità sarda. Sì perché per muovere un elicottero in Sardegna occorrono tanti soldi, oltre 10 mila euro per un’ora di volo.

Ecco che da più parti si discute la proposta ripresa dal consigliere regionale Salvatore Corrias ex sindaco di Baunei: quando l’elisoccorso deve soccorre qualcuno che ha avuto comportamenti scorretti o incoscienti è necessario che ci sia una congrua partecipazione alle spese. Se avesse saputo di questa eventualità, il turista romano sarebbe stato più parco con il cibo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it