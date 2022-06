Aveva mangiato tanto. Sicuramente troppo per poi potersi mettere in cammino, con il caldo del pomeriggio, sulla strada di ritorno dalla bellissima Cala Goloritzè, a Baunei. Perciò, per recuperare un poco avveduto turista romano di 51 anni, che a causa del cibo si è sentito male, è stato necessario chiamare l’elisoccorso da Elmas.

L’episodio, riportato dall’Unione Sarda in edicola oggi, risale a lunedì pomeriggio. Dopo aver compiuto la discesa verso la bella cala ogliastrina, il turista ha deciso di mangiare in spiaggia. Ma il mix tra il troppo cibo e il caldo asfissiante di questi giorni è stato fatale, causandogli un malore. Perciò a metà del sentiero di ritorno, all’altezza dello snodo per Punta Salinas, l’uomo ha chiamato i soccorsi. La richiesta è stata raccolta dai volontari del Soccorso Alpino, ma vista l’impossibilità di arrivare a piedi con una barella si è reso necessario l’intervento di un elicottero proveniente da Elmas. L’elisoccorso ha tratto in salvo il turista e lo ha trasportato al San Francesco di Nuoro. Lì i medici hanno appurato che tutti i valori erano in regola. Solo lo stomaco era troppo pieno.

