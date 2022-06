Attorno alle 22,30 di ieri mercoledì 15 giugno, due squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro sono intervenute in seguito a un grave incidente stradale. Tre giovani nuoresi, mentre percorrevano via Mannironi a Nuoro, sono usciti fuoristrada dopo aver divelto una ringhiera metallica, precipitando in un dirupo sottostante.

I giovani, di età compresa tra i 19 e i 21 anni, sono stati soccorsi dagli operatori del 115 e quello del 118.

Particolarmente difficili le operazioni di soccorso per via del luogo angusto in cui è precipitato il mezzo. I tre ragazzi sono stati trasportati all’ospedale San Francesco.

Sul posto anche una pattuglia della polizia per i rilevi di legge.

