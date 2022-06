L’autrice Michela Murgia ha partecipato come ospite alla presentazione della Cruise Collection di Dior, che si è tenuta nella giornata di ieri a Siviglia. Con lei anche tanti volti noti, tra cui quello dell’influencer Chiara Ferragni, che ha postato una foto insieme durante l’evento.

A raccontarlo è la stessa scrittrice che, dopo aver trascorso diversi giorni a New York per il Literary Fiction Festival, ha fatto tappa nella cittadina spagnola. “Maria di Nazareth è stata una delle più grandi influencer di moda della storia”, spiega Murgia, che infatti ha riproposto per l’occasione uno dei suoi primi saggi, “Ave Mary” (Einaudi, 2011) in cui si sofferma anche sull’abbigliamento scelto per vestire la giovanissima Maria negli affreschi e nei dipinti realizzati nel corso dei secoli scorsi. Abiti che hanno influenzato, appunto, anche la moda del tempo.

