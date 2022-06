A volte, come si dice, il karma fa la sua parte. È questo il caso di un turista tedesco di 57 anni, che per non rischiare di essere scoperto e multato in aeroporto con le valigie piene di sabbia e conchiglie rubate dalle spiagge galluresi, aveva pensato bene di spedire il tutto per posta in Germania, direttamente a casa sua.

Il destino però ha voluto che le poste non abbiano considerato il pacco a norma e l’abbiano rispedito al mittente, e cioé la struttura alberghiere dove l’uomo aveva soggiornato lo scorso aprile.

Così gli albergatori, una volta ricevuto il pacco, hanno subito contattato i carabinieri di Loiri Porto San Paolo, che hanno provveduto a sanzionare il turista con 1000 euro di multa, somma prevista per l’asportazione vietata di sabbia e conchiglie dai litorali sardi.

