Dopo aver atteso che la donna, 80enne in pensione, uscisse di casa per andare a fare la spesa, si è prima guardato attorno per accertarsi che non ci fosse nessuno nei paraggi e poi l’ha aggredita tentando di strapparle una catenina d’oro che portava al collo.

L’episodio, come riporta La Nuova Sardegna, è accaduto a Sassari, poco distante dalla chiesa di Santa Maria Betlem. L’anziana donna è stata prima colpita alla schiena e poi alla gola da un 32enne già noto alle forze dell’ordine. Così la vittima ha iniziato a urlare e chiedere aiuto e l’aggressore si è spaventato e si è allontanato per far perdere le sue tracce. Ma il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza con cui è stato possibile identificarlo.

Pochi giorni dopo l’accaduto, i carabinieri hanno presentato un’informativa in Procura ed è stata emessa dal giudice delle indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Gian Carlo Biddau. Nella mattinata di ieri, difeso dall’avvocato Marco Salaris, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip Gian Paolo Piana, che al termine dell’udienza ha confermato la misura degli arresti domiciliari.

