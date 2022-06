“Come Uiltrasporti siamo contrari a qualsiasi tipo di monopolio. Se qualcuno pensa di cercare strade preferenziali sul controllo delle società di gestione degli aeroporti sardi, non solo se ne assumerà le responsabilità, ma vedrà la contrapposizione su tutto il territorio regionale”. Lo afferma il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca a proposito della gestione degli aeroporti sardi.

“L’uomo solo al comando, la poca trasparenza, il rifiuto del confronto sono qualcosa che riteniamo dannosa in tutti i contesti ma sul sistema aeroportuale sardo potrebbero avere un risultato devastante su tutta l’economia e l’occupazione della nostra isola – afferma Zonca -. Chiediamo fortemente ai massimi livelli istituzionali della Regione di non essere indifferenti a ciò che sta accadendo, ma di aprire subito un tavolo di confronto con le parti sociali su cui parlare di piani di sviluppo del sistema aeroportuale sardo. Sono necessarie delle sinergie tra aeroporti e, soprattutto se si vuole esercitare un ruolo attivo a tutela del trasporto aereo sardo, acquisire tutte le quote della società SOGAER oggi in capo alla Camera di commercio di Cagliari”.

“Il vero ruolo di controllo indirizzo e sviluppo del sistema aeroportuale sardo deve passare dalla Regione Sardegna e non dalla Camera di commercio di un territorio – conclude Zonca -, per di più senza trasparenza e chiarezza e ancor peggio confronto su piani industriali concreti. La Uiltrasporti si opporrà attivando le dovute iniziative sui tre scali sardi a tutela dell’occupazione e dello sviluppo di ognuno di essi”.

