“La ricchezza e la profondità del dibattito pubblico che si è imposto dopo la dura presa di posizione di Confcommercio, impone tempi adeguati perché la politica, la classe dirigente, l’opinione pubblica e gli stakeholders abbiano coscienza di quanto sta succedendo attorno alla vicenda dell’aeroporto di Cagliari”. Così Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, intervenuto con un comunicato in merito al caso che riguarda la vendita a investitori privati dello scalo cagliaritano.

“Nella seduta congiunta delle Commissioni Trasporti ed Attività produttive del Consiglio regionale sardo di domani – prosegue Bertolotti – chiederemo formalmente che qualsiasi decisione sia assunta con scienza e coscienza. Abbiamo fondati motivi per ritenere che questa operazione non si possa fare. Come rappresentante dei commercianti della Città metropolitana di Cagliari ho il dovere di difendere il tessuto economico e produttivo del mio territorio e non potrò assentire a speculazioni attorno all’aeroporto”.

“Esiste un grande problema, questioni complesse che non si possono affrontare con disinvoltura e superficialità. Niente blitz, ma ragionamenti, analisi economiche, approfondimenti giuridici”, conclude Bertolotti.

Dello stesso avviso anche il presidente di Federalberghi Sud Sardegna, Fausto Mura: “La posizione espressa sulla stampa da tre dei leader dell’imprenditoria alberghiera sarda di qualità, testimonia la fondatezza delle ragioni espresse più volte da Federalberghi in merito alla cessione a privati dell’aeroporto di Cagliari-Elmas”.

“La seduta congiunta delle Commissioni Trasporti ed Attività produttive del Consiglio regionale sardo che si riunirà domani – aggiunge Mura – rende manifesta la necessità di approfondire l’argomento in tutte le sue implicazioni politiche, giuridiche, economiche e sociali. Con lo spirito di capire meglio questa delicata questione, mettiamo in guardia da soluzioni avventate, figlie di una modalità privatistica di gestione delle cose pubbliche”.

“Il Consiglio regionale prenda il tempo necessario per capire – conclude il presidente di Federalberghi Sud Sardegna –, e così anche il Parlamento dove attendiamo di sapere quale sia la posizione del governo”.

