La Regione è molto preoccupata per la brutta piega che ha preso la piaga delle cavallette. Il tema è stato al centro dei lavori in una seduta della quarta e della quinta commissione del Consiglio regionale, da cui è emersa la richiesta di costituire un’unità di progetto per affrontare il fenomeno che sta mettendo in ginocchio le aziende in quasi tutta la Sardegna, soprattutto nel centro dell’Isola.

Coldiretti e i partiti sollecitano un intervento immediato. Il presidente della commissione Attività produttive Piero Maieli (Psd’Az) ha presentato un’interrogazione sul tema, mentre Forza Italia ha presentato una mozione. Il Governo, spiega l’Ansa, ha negato i ristori. Gli indennizzi allora potrebbero essere inseriti nella legge omnibus che dovrebbe essere approvata entro agosto..

