A dirlo è stato il virologo e docente di Igiene all’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, Fabrizio Pregliasco, in un’intervista all’agenzia Adnkronos.

L’esperto ha raccomandato di “portare con sé la mascherina anche in spiaggia per usarla all’occorrenza”.

L’aumento dei contagi della sottovariante Omicron 5, infatti, richiede ancora una volta cautela per evitare una nuova ondata del virus in autunno. Così è bene avere sempre con sé i dispositivi di protezione anche in spiaggia, nel caso di assembramenti.

