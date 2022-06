Ieri sera a Cagliari, al termine di una serie di accertamenti, è stato arrestato nella flagranza del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 21enne di Sestu, domiciliato presso la comunità L’Aquilone, già gravato da precedenti denunce.

Il giovane, attorno alle 20,30, in violazione del divieto impostogli dal Gip presso il Tribunale di Cagliari, si era recato presso il domicilio della madre e del convivente di lei. L’allontanamento dalla casa familiare era stato disposto a causa dei maltrattamenti in famiglia. Per questo ora rischia di essere sottoposto agli arresti domiciliari.

