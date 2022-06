Dipendenti Ats Sardegna in fibrillazione dopo la decisione dell’Azienda di decurtare le ore di straordinario maturate negli anni dai lavoratori e misteriosamente scomparse. Per questo motivo l’organizzazione sindacale FIALS chiede ai Direttori Generali dell’Ats di applicare correttamente le norme contrattuali vigenti, e per l’effetto restituire le ore di straordinario alla piena disponibilità dei dipendenti, avvisando di avere già conferito pieno mandato al proprio ufficio legale per l’avvio di tutte le procedure per la tutela di tutti i lavoratori interessati, nessuna esclusa. FIALS non permetterà nessuna nuova beffa per i lavoratori. Le ore di straordinario non si toccano ma vanno retribuite.

