Oltre 9.300 persone, tra Corpo forestale, Forestas, Protezione civile, Vigili del fuoco, volontari e barracelli, con oltre un migliaio di mezzi terrestri. Per quanto riguarda i mezzi aerei, tra i 17 a disposizione c’è anche un elicottero HH139 dell’Aeronautica militare di stanza presso l’Aeroporto militare di Decimomannu. Lo scorso 1° giugno è infatti partita la mastodontica e costosissima campagna antincendio 2022 della Regione che, come annuncia oggi il presidente Christian Solinas, rafforza la sua collaborazione con l’Aeronautica militare.

Chissà se questo ennesimo grande dispiegamento di uomini e mezzi servirà a combattere la piaga degli incendi che ogni anno puntualmente d’estate devasta la Sardegna.

“Un’adeguata disponibilità di mezzi aerei è fondamentale nella lotta antincendio – ha specificato in una nota il presidente della Regione, Christian Solinas – La Sardegna, oltre alla sua flotta composta da 11 elicotteri leggeri (900 litri) e da un Super Puma (4.000 litri), può contare sui mezzi resi disponibili da altri Corpi dello Stato. In questo caso, grazie ad ottime e consolidate relazioni tra le due Istituzioni che da sempre promuovono sinergie a tutela del territorio e dei cittadini, l’Aeronautica mette a disposizione un suo elicottero che consente di potenziare il parco mezzi della macchina antincendi regionale in difesa del patrimonio ambientale e della comunità sarda”.

Si tratta di un elicottero di recente acquisizione che garantisce quotidianamente, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo anche ad attività come la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica. E’ equipaggiato con una speciale benna in grado di caricare fino a 900 litri di acqua e con un raggio di azione di circa 100 miglia per un’autonomia di volo di due ore.

“Oltre il nuovo elicottero dell’Aeronautica e la flotta regionale, che ha gli elicotteri schierati nelle basi di Fenosu, Marganai, San Cosimo, Limbara, Anela, Farcana, Sorgono, Bosa, Alà dei Sardi, Pula e Villasalto e il SuperPuma a Fenosu, per la Campagna 2022, abbiamo a disposizione anche i tre Canadair da 6.000 litri schierati a Olbia, che la Regione ha ottenuto dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, un elicottero dei Vigili del Fuoco ad Alghero e uno dell’Esercito all’aeroporto di Elmas. La proficua collaborazione con Forze Armate e Corpi dello Stato consente la copertura dell’intero territorio isolano con una flotta adeguata che può garantire tempi di intervento brevi e una maggiore efficacia”, ha ricordato l’assessore della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis con delega alla Protezione civile.

Intanto nessuno parla più del sistema di telerilevamento finanziato con i soldi pubblici che secondo il Tribunale di Cagliari avrebbe potuto dare un contributo alla lotta contro gli incendi in Sardegna.

