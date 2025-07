Maieli (FI) diffida la Giunta elezioni: “Todde venga dichiarata decaduta”

Piero Maieli, consigliere di Forza Italia e membro della Giunta per le elezioni, chiede l'immediata convocazione della stessa per la trasmissione degli atti

Il caso della possibile decadenza della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, torna prepotentemente al centro del dibattito in Consiglio regionale. Piero Maieli, consigliere di Forza Italia e membro della Giunta per le elezioni, ha presentato una formale diffida nei confronti del presidente dell’organismo, Giuseppe Frau (Uniti per Todde).

Maieli chiede a Frau “di convocare, con immediata urgenza, la nuova seduta per l’adozione degli atti di competenza e a trasmetterli al presidente del Consiglio regionale per la dichiarazione di decadenza della presidente Todde“.

L’esponente dell’opposizione ha ricostruito la vicenda, spiegando che un’ordinanza precedente aveva già riscontrato “gravi violazioni nel rendiconto delle spese elettorali”, decretando la decadenza e una sanzione pecuniaria di 40mila euro. Tuttavia, tale provvedimento è stato impugnato dalla stessa Todde, che ha richiesto la sospensiva al Tribunale civile di Cagliari.

