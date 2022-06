Instancabile nell’arte del furto un 56 enne di Cagliari, protagonista nel pomeriggio di ieri all’Oviesse di via Dante ma anche al Poetto, dove poche ore prima, nella tarda mattinata, aveva prelevato lo zaino con la carta di credito ad un ragazzo della Maddalena.

Ieri sera a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di una serie di accertamenti e di un intervento ordinato dalla centrale operativa di via Nuoro, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e continuato, nonché per indebito utilizzo di carte di credito il 56enne originario del capoluogo, di fatto senza fissa dimora e con numerosi precedenti denunce a carico.

I carabinieri sono intervenuti verso le 17 su richiesta pervenuta al 112 presso il negozio OVS di via Dante. Nella circostanza hanno potuto appurare che il 56enne era stato sorpreso dai gestori dell’esercizio pubblico mentre asportava abbigliamento e scarpe per un valore di circa 70 €.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire nella disponibilità dell’indagato delle carte di credito intestate a una persona diversa, nonché un portafoglio contenente 25€. Andando ad approfondire tali situazioni, i carabinieri hanno potuto verificare che intorno alle 13 al Poetto un ventottenne originario di La Maddalena aveva denunciato il furto di uno zainetto all’interno del quale erano contenuti i beni in questione. Il soggetto denunciato era in possesso delle carte di credito del maddalenino e ne aveva fatto un indebito uso, dal momento che immediatamente dopo il furto egli aveva effettuato 5 acquisti in due distinti punti vendita del capoluogo, per un importo complessivo di 90 euro. La testimonianza di un uomo ha consentito altresì di riconoscerlo fisicamente e per l’abbigliamento quale autore del furto dello zaino. Quanto recuperato dai militari è stato restituito alle parti lese.

