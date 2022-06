È da domenica 19 giugno che i familiari non hanno più notizie di Susanna Porcu, 29enne di Cagliari, scomparsa da Londra, dove vive e lavora come barista già da alcuni anni.

A lanciare l’allarme è la trasmissione “Chi l’ha visto”, che ha fornito alcuni particolari e la descrizione della ragazza: è alta 1,48m, ha gli occhi castani e i capelli neri. Ha un neo sporgente sulla palpebra destra e vari tatuaggi: una rosa al contrario sull’avambraccio destro, un cuore nell’incavo tra l’indice e il pollice della mano sinistra, una farfalla sul seno sinistro, una giarrettiera blu e verde sulla coscia sinistra.

La madre, con la giovane si tiene sempre in contatto, ha dichiarato di averla sentita l’ultima volta il 14 o il 15 giugno. Dopodiché le comunicazioni si sono improvvisamente interrotte. Il cellulare risulta spento e i messaggi inviati su Messenger non ricevono alcuna risposta.

A quanto si apprende, la 29enne sarebbe stata vista per l’ultima volta il 19 giugno, sul posto di lavoro, quando si è improvvisamente licenziata. I familiari temono possa esserle accaduto qualcosa di grave e per questo si sono rivolti alla trasmissione in modo da raggiungere più persone possibili.

