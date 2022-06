Nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 18, è scoppiato un incendio tra sterpaglie e vegetazione a Santa Lucia, ad Assemini. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno lambito anche un’abitazione coinvolgendo alcune serre e un deposito attrezzi con all’interno delle bombole di Gpl.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, unitamente al Corpo forestale e ai volontari della Protezione civile. Necessario anche l’intervento di un elicottero.

Da quanto si apprende non risultano persone ferite.

Nella stessa giornata, si son verificati altri due incendi nel Cagliaritano. Il primo sempre ad Assemini, in località Macchiareddu, dove il fuoco ha percorso circa un ettaro di incolto. Il secondo nelle campagne di Villaspeciosa, in località Pardu Bois: anche in questo caso, è stato distrutto circa un ettaro di terreno.

