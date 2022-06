L’imprenditore del mega resort in Gallura, Gavino Docche, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della Gip di Tempio Pausania Caterina Interlandi. Ha però rilasciato dichiarazioni spontanee.

Il patron del Geovillage è stato arrestato due giorni fa con l’accusa di bancarotta fraudolenta per il fallimento da 158milioni di euro delle quattro società con cui ha realizzato e gestito il resort.

Durante l’interrogatorio di garanzia, Docche si è detto “sorpreso” per l’arresto con custodia cautelare, necessaria per il Gip per il pericolo di reiterazione del reato.

Al momento quindi l’imprenditore resterà nel carcere di Bancali, a Sassari, in attesa della conferma del Gip.

