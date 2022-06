“Tutto fermo per la Sassari-Olbia, la 4 corsie verso Alghero e per altre 8 arterie dell’Isola – denuncia Antonio Piu, consigliere regionale dei Progressisti -. Dopo oltre sei mesi dal commissariamento delle principali opere d’infrastrutturazione viaria della Sardegna non è stato presentato neanche il cronoprogramma”. Il riferimento è al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2021, che nomina il Presidente della Regione Christian Solinas commissario straordinario per accelerare la realizzazione di dieci opere infrastrutturali della rete viaria della Sardegna, per un valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro. Tale nomina lo incarica “di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione della rete viaria della Sardegna”.

L’esponente dei Progressisti ha depositato oggi un’interrogazione, firmata anche dai colleghi Loi, Agus, Satta e Zedda, rivolta al governatore sardo per chiedere “se, in ossequio a quanto previsto all’art. 3 del D.P.C.M. del 22 novembre 2021, abbia provveduto a trasmettere alla competente direzione generale del Ministero delle Infrastrutture il nuovo cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati – si legge nel testo depositato – quali atti e provvedimenti sono stati adottati dal Commissario per attivare il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione delle opere; quale struttura dell’amministrazione regionale o società controllata dalla stessa Regione è stata individuata per l’attività di supporto tecnico; quale sarà la struttura regionale che svolgerà le funzioni di stazione appaltante; se non ritiene che, al fine di ottenere gli effetti sperati dal Commissariamento, debbano essere attivate senza ulteriori ritardi tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi e debbano essere individuate e/o create le strutture organizzative all’uopo necessarie”.

“Abbiamo chiesto l’accesso agli atti, con apposita richiesta alla Presidenza della Giunta – spiega Piu – e non risulta che sia stata avviata alcuna attività, mentre nella stessa risposta è confermato che l’Anas spa ha provveduto a trasmettere tutte le relazioni informative sullo stato degli interventi in data 4 maggio 2022 con i cronoprogrammi degli interventi commissariati”.

“Credo che più di sei mesi siano un tempo sufficiente per conoscere se sia stato avviato il processo insito nelle finalità del commissariamento – evidenzia il consigliere sassarese – Non possiamo non considerare che la realizzazione di una moderna ed efficiente rete viaria rappresenta per l’Isola una pre-condizione per un armonico sviluppo economico e sociale e che l’insediamento del Commissario straordinario avrebbe dovuto imprimere una forte accelerazione all’azione di tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di rimediare finalmente ai gravi ritardi e alle criticità che affliggono la rete stradale regionale”.

