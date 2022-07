Dare una occasione di riscatto sociale ad un quartiere che ha presentato spesso degli elementi di criticità. E’ l’obiettivo del progetto “Goals (+) Summer Camp” – nato dalla collaborazione tra tra l’A.S.D. Vecchio Borgo Sant’Elia e Lead Factor, con il patrocinio del Comune di Cagliari – che prenderà il via lunedì prossimo 4 luglio.

Avvicinare i residenti di altri quartieri a Sant’Elia – è stato detto ieri durante la presentazione dell’iniziativa al Lazzaretto di Sant’Elia – permetterà, invece, di scoprirne tutte le bellezze e le peculiarità in modo da formare un ideale collegamento con il resto della città che spesso è stato messo in discussione.

Il tutto grazie a sport, laboratori e attività ludiche programmate dal 4 al 29 luglio (dalle 8 alle 12 e dalle 15,30 alle 18) che si svolgeranno tra il campo del Vecchio Borgo Sant’Elia e il Parco degli Anelli. E i primi cento iscritti avranno la possibilità di frequentare il camp gratuitamente grazie agli investimenti fatti dagli sponsor.

“Sono stati compiuti e ne verranno fatti altri – ha spiegato l’Assessore allo Sport del Comune di Cagliari, Andrea Floris – importanti interventi nel quartiere e nelle sue infrastrutture come testimoniato dall’edificazione di un nuovo palazzetto che andrà pensato come un vero e proprio polmone per Sant’Elia. Quest’area cittadina si propone, tra le tante cose, come un importante epicentro per quanto riguarda la pratica degli sport acquatici ma non solo. L’amministrazione ripone grande fiducia nel progetto che oggi stiamo presentando e nel quartiere nel quale prenderà forma”.

Gli interessati potranno iscriversi chiamando il numero 331/9794585 o inviando una mail all’indirizzo: asdvecchioborgo@gmail.com. La segreteria sarà operativa presso il Lazzaretto il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 19, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it