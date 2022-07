Mercoledì pomeriggio si era impossessato di un paio di occhiali di marca Ray Ban forzando un’auto in sosta. Peccato che fosse molto conosciuto dai carabinieri di Monserrato, con i quali in passato aveva più volte avuto a che fare. Così ì ieri sera, visionando i filmati registrati dall’efficiente impianto di videosorveglianza comunale, i militari dell’Arma hanno riconosciuto il 40enne disoccupato di Selargius, ben noto alle forze dell’ordine. I militari, grazie all’acquisizione dei filmati, hanno accertato che l’uomo, nel pomeriggio del 29 giugno 2022, aveva sottratto e si era impossessato di un paio di occhiali di marca Ray Ban riposti all’interno dell’autovettura Volkswagen, di proprietà di una 47enne farmacista del luogo, regolarmente parcheggiato nelle adiacenze dell’abitazione di residenza della donna. Essendo il denunciato molto conosciuto dai carabinieri e le immagini chiarissime, non è stato difficile imputargli quanto compiuto. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliar per furto aggravato.

