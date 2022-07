Uno scontro ha coinvolto una moto e un mezzo pesante all’altezza del km 31 della strada statale 291 “della Nurra”, ad Alghero, in provincia di Sassari. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto una motocicletta e un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it