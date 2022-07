Per sostituire Joao Pedro il Cagliari di Giulini sta cercando un nuovo attaccante. La priorità sarebbe il centravanti romeno George Puscas, l’anno scorso al Pisa ma di proprietà del Reading. Intanto il nazionale italo-brasiliano, nonostante da ieri sia in ritiro con la squadra ad Asseminello, si appresta a lasciare il Cagliari. Se nelle scorse settimane si era parlato del Torino e della Salernitana, Joao dovrebbe invece volare in Turchia, al Galatasaray, con cui c’è un accordo verbale. Sempre in Turchia potrebbe approdare anche Gaston Pereiro, nel mirino dei Trabzonspor.

