Micro-teatro “in scatola” e poesia negli appuntamenti in agenda domani (mercoledì 6 luglio) a Sestu, al XVIII Il Festival Bastoni e Burattini. In piazza Legalità alle 19 la burattinaia Lisa Ben Ci Venni replica lo spettacolo “per uno spione alla volta” “Pulcinellambe”.

“Ci sono scatole qualsiasi. Fatte di cartone, prive di alcuna decorazione – scrive l’animatrice tosco-napoletana nelle note sullo spettacolo – “Scatole senza qualcosa di così speciale che ci inviti a guardarci dentro. Chissà che non sia per questo motivo che ci possa succedere di perderci dei biscotti squisiti in cambio di una scatola molto bella ma vuota. Spesso, la stessa cosa ci succede anche con le persone, con certe situazioni ed è proprio per questo che mi sono inventata un piccolo ed intimo spettacolo dentro ad una scatola qualsiasi che, almeno da fuori, non sembra custodire nulla di particolarmente interessante. Perché ti sorprenda, devi fidarti della meraviglia e guardarci dentro!”.

Alle 18.30 e alle 20 torna in scena l’attrice Rosetta Martellini col suo Jukebox di poesia: poesie a richiesta per pochi spettatori alla volta – al massimo quattro- tra circa cinquecento componimenti.

Oltre agli spettacoli, proseguono nelle piazze di Sestu i laboratori gratuiti “Costruisci e porta a casa” a cura di Lisa Ben Ci Venni e Sara Goldoni, per utilizzare in modo originale i materiali lasciandosi guidare dalla fantasia.

L’indomani, giovedì 7 luglio, si resta in piazza Legalità. Qui arriva la Compagnia Teatro Circo Maccus, con Marta Proietti, Anna Laura di Caro Virginia Viviano Sara Pisu Erwan Gouluas ne “Matte Maschere”: Pulcinella, Arlecchino e Colombina, il Capitano e ancora draghi alati , regine, principi e incantesimi.

Bastoni e Burattini prosegue fino al 10 luglio tra Casa Ofelia, piazza Gandhi e piazza Legalità. Ingresso agli spettacoli € 4,00. Info e prenotazioni 070/262432 – Pagina Facebook: Le Compagnie del Cocomero.

Il 18° Festival “Bastoni e Burattini” è organizzato da Le Compagnie del Cocomero con la direzione artistica di Rahul Bernardelli e il coordinamento di Monica Pistidda, in collaborazione con il Crogiuolo, in coproduzione con Teatro La Maschera e con Botti du Schoggiu.

Il festival ha il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura e dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sestu.

