L’Arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, è stato nominato da Papa Francesco segretario generale della Conferenza episcopale italiana. “Accolgo questa nomina come un’ulteriore chiamata a servire le Chiese che sono in Italia, delle quali la Cei è figura concreta di unità”, ha dichiarato monsignor Baturi all’Agensir: “Ringrazio il Santo Padre per la fiducia che rinnova nei miei confronti e per l’attenzione e la premura pastorale verso la Chiesa di Cagliari, di cui resterò pastore. Esprimo un grazie sincero alla Presidenza della Cei e al Consiglio episcopale permanente. La mia gratitudine al Presidente, cardinale Matteo Zuppi, con cui avrò modo di condividere un servizio di comunione. Con lui desidero ringraziare i cardinali Bagnasco e Bassetti con cui ho condiviso la mia precedente esperienza nella Segreteria Generale, come direttore dell’Ufficio giuridico e sottosegretario. Un pensiero affettuoso ai precedenti segretari generali: il cardinale Betori e i vescovi Crociata, Galantino e Russo. Consapevole dell’impegno richiesto, confido nella cordiale partecipazione di tutta la diocesi di Cagliari, che potrà arricchirsi di un più profondo inserimento nel cammino della Chiesa in Italia”.

Nato a Catania il 21 marzo 1964, monsignor Baturi è stato eletto alla sede arcivescovile di Cagliari il 16 novembre 2019 ed è stato finora vice presidente della Conferenza episcopale sarda e vice presidente della Cei.

