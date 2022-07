Lo scorso giovedì 7 luglio, nella Villa Giulia, a Roma, Geppi Cucciari ha condotto la 76esima edizione del Premio Strega. A vincere il premio è stato Mario Desiati con il romanzo “Spatriati”. Ma a rubare la scena, però, è stata la stessa comica, attrice e conduttrice tv, che è riuscita a salvare la serata, improvvisando un monologo sotto la pioggia.

Del tutto inaspettata, l’edizione 2022 del riconoscimento letterario si è aperta infatti con la pioggia, dopo mesi di siccità. Il pubblico presente man mano si è dileguato, cercando riparo, ma Geppi Cucciari non si è fatta spaventare ed è rimasta sul palco con l’ombrello in mano e su due piedi ha tirato su un monologo:

“Buonasera Villa Giulia, grazie questo pubblico digestivo e bagnato, perché appena iniziata la diretta ha iniziato a piovere. […] La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso. Perché proprio io qui? Charles Bukowski disse che un intellettuale è colui che dice cose semplici in modo complicato. Un artista è chi invece dice qualcosa di difficile in modo semplice. Stasera non hanno trovato né l’uno, né l’altro. Ed ecco spiegata la mia presenza qui con voi”.

