Gli investigatori della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile hanno denunciato un cittadino straniero originario del Gambia, di 29 anni, pluripregiudicato in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio tra cui anche diverse rapine. Il giovane si è reso responsabile di due furti aggravati perpetrati in data 10 e 11 giugno nei quartieri di Stampace e Is Mirrionis, a Cagliari.

Nel primo episodio il gambiano aveva approcciato una coppia che sedeva su dei gradini per strada e gli aveva proposto con insistenza l’acquisto di sostanze stupefacenti. Dopo alcuni minuti nel corso dei quali lo straniero aveva continuato a molestare i giovani, lo stesso era stato invitato ad allontanarsi. Solo successivamente i due si sono resi conto che lo straniero, approfittando della distrazione dei due, aveva portato via un telefono cellulare.

La notte successiva, il gambiano aveva strappato con forza una catenina in oro portata al collo da un giovane cagliaritano, che faceva rientro alla propria abitazione dopo aver passato la serata alla manifestazione studentesca “Ateneika”; lo straniero aveva atteso che il ragazzo si trovasse isolato in una strada del quartiere Is Mirrionis e, dopo avergli chiesto una sigaretta fingendo di abbracciarlo, era riuscito a strappargli dal collo la collana in oro.

Gli investigatori sono riusciti a identificare il gambiano grazie alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nelle zone in cui sono stati commessi i due reati. Le vittime, in sede di individuazione fotografica, hanno confermato l’identità dello straniero che ha, tra l’altro, la particolarità di avere un vistoso spazio tra gli incisivi superiori.

Il 18 giugno scorso il gambiano era stato tratto in arresto dalla squadra volanti per aver rapinato un anziano, nel largo Carlo Felice, portandogli via una collana in oro dopo averlo minacciato.

